Pouvoir d'achat : le gouvernement doit «dire la vérité» même si «elle est désagréable à entendre»

Élisabeth Borne doit-elle dire la douloureuse vérité ? Pour Antoine Foucher, président de Quintet Conseil, ancien directeur de cabinet de l'ex-ministre du Travail Muriel Pénicaud, la Première ministre doit "dire la vérité" même si "elle est désagréable à entendre". "Typiquement, la transition énergétique ne peut pas se faire avec un maintien du pouvoir d'achat", a-t-il affirmé sur Europe 1/CNews samedi.

"On ne vit pas dans un monde de bisounours"

"Ce qui fait que beaucoup de gens décrochent et n'écoutent plus ce que disent les hommes politiques, c'est qu'ils ont l'impression qu'on leur a raconté des craques pendant des années", a soutenu l'auteur de Le monde de l'après-Covid. "La seule manière à mon avis de capter l'attention à nouveau est de dire la vérité, même si cette vérité-là est très désagréable à entendre."

La France a besoin de redevenir "une puissance nationale et européenne" a jugé Antoine Foucher. "On ne vit pas dans un monde de bisounours", a-t-il lancé. Mais être une nation indépendante "coûte de l'argent". "On va devoir dépenser plus d'argent pour notre défense nationale, pour la transition énergétique, pour assurer notre indépendance et donc cet argent, il va falloir qu'on le prenne quelque part."

L'invasion russe en Ukraine s'est révélé être une menace pour le reste du monde. "Il faut qu'on arrive à reprendre en main notre destin au niveau national et au niveau européen. Ça veut dire accepter de refaire passer l'intérêt général avant un certain nombre d'intérêts particuliers", a-t-il déclaré.