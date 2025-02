Le djihadiste Adrien Guihal va-t-il être ramené en France ?

La France va-t-elle être contrainte de rapatrier Adrien Guihal ? La cour administrative d'appel a été saisie mercredi par l'avocat de ce vétéran du djihad français. Il est aujourd'hui entre les mains des Kurdes. Mais sa mère exige son rapatriement. Si la justice lui donne raison, que se passerait-il pour Adrien Guihal ?

Adrien Guihal va-t-il revenir en France ? C'est ce qu'exige sa mère à la justice française. La cour administrative d'appel a même été saisie par l'avocate de cet ancien djihadiste français, ce mercredi. Si la justice lui donne raison, la France serait contrainte d'envisager son rapatriement.

Adrien Guihal, visé par un mandat d'arrêt international

Ce qui serait une première, car jusqu'à présent, seuls les femmes et les enfants ont été pris en charge et ramenés sur le territoire par l'État français. Tout du moins une partie, environ 160 mineurs et une cinquantaine de femmes. Systématiquement, à leur arrivée sur le tarmac, les adultes sont passés par le bureau du juge d'instruction.

Ils ont été mis en examen et une procédure judiciaire a été ouverte. Ce serait le cas aussi pour Adrien Guihal, visé par un mandat d'arrêt international. À moins que le Quai d'Orsay ignore tout simplement la décision de la justice et laisse ce vétéran du djihad là où il est, en Syrie donc. Il l'a déjà fait auparavant.

Puisqu'il reste toujours entre les mains des Kurdes des femmes et des enfants français ayant rejoint Daech, et ce, malgré les condamnations internationales, dont celle de la Cour européenne des droits de l'Homme. La question des retours des djihadistes n'est pas judiciaire, elle est politique.