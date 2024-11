Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau s'affichent plus unis que jamais, sur fond de présidentielle 2027

Afficher une entente parfaite. Sur invitation de Laurent Wauquiez, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est déplacé en Haute-Loire pour rencontrer les forces de l'ordre. Au programme : visite d'un commissariat et d'une gendarmerie. L'occasion aussi pour les deux hommes qui viennent de la même famille politique et à qui l'on prête une rivalité feutrée pour la présidentielle de 2027, d'afficher leur unité.

Réussir pour le pays et "notre famille politique"

L'un est désormais installé à Beauvau, l'autre se voit déjà à l'Élysée en 2027. Entre accolades chaleureuses et évocation de leur région d'origine, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau s'affichent plus unis que jamais, du moins sur le papier. Le leader de la droite souhaite ainsi afficher l'unité du parti, mais aussi rappeler la capacité des LR à gouverner.

"Bruno Retailleau est un ami. On a besoin qu'il réussisse pour notre pays et nous aussi, pour notre famille politique. Et il sait qu'il a la totalité du soutien des députés, de notre famille politique, de nos parlementaires", insiste Laurent Wauquiez. Réponse en miroir du ministre de l'Intérieur qui souligne les qualités de chef de son hôte.

Un unique candidat à droite en 2027 ?

"D'avoir un môle politique, avec à sa tête un président qui s'appelle Laurent Wauquiez. C'est une réassurance extraordinaire. Je voudrais tellement montrer à nos concitoyens que quand la droite vient au pouvoir, elle n'abdique pas ses convictions", confie Bruno Retailleau.

Si Laurent Wauquiez compte rester l'unique candidat naturel de la droite pour 2027, Bruno Retailleau, même s'il s'en défend, est désormais vu comme un possible candidat à la présidentielle, à l'instar du Premier ministre Michel Barnier.