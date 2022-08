«L’attitude vindicative des Insoumis sert considérablement le RN», dénonce Aurore Bergé

Aurore Bergé dénonce l'attitude des Insoumis au sein de l'hémicycle. La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale regrette que les députés de la formation de Jean-Luc Mélenchon soient toujours dans "l'invective" et se comportent de manière "vindicative". Selon elle, leur posture sert les intérêts des députés du RN qui, à côté d'eux, apparaissent comme étant "raisonnables".

"Les députés du RN ne sont pas devenus raisonnables"

"Ce qui est certain, c'est qu'il y a une attitude aussi dans l'hémicycle et que malheureusement, cette attitude systématiquement vindicative d'obstruction, d'invectives, cette attitude aussi qui n'est pas digne de nos débats et de notre institution de la part de LFI, sert aussi considérablement le Rassemblement national", a ainsi déclaré Aurore Bergé ce vendredi matin sur Europe 1. "Parce que de l'autre côté, il suffit qu'ils présentent bien, comme aurait dit ma grand mère, qu'ils mettent une cravate pour apparaître comme des gens raisonnables". Or, pour la présidente du groupe Renaissance, les députés du Rassemblement national ne sont pas "devenus raisonnables" parce qu'ils portent un costume et une cravate.

Pas de compromis avec le RN et les Insoumis

"Ils portent les mêmes idées, les mêmes valeurs", souligne-t-elle. "Et le vrai combat, il est sur le combat des idées, justement". Et Aurore Bergé ne transigera ni avec le RN ni avec les Insoumis, dont les valeurs sont "très éloignées" de celles de Renaissance. "Je ne me compromets pas. Et je ne négocie pas avec ceux, au RN, qui considèrent encore que l'IVG est un 'génocide de masse'. Et toujours au RN, ceux qui reprennent des éléments de langage du Kremlin sur la question des sanctions à l'égard de la Russie après l'invasion de l'Ukraine", détaille-t-elle sur Europe 1." Côté Insoumis, ils préfèrent frayer avec Jeremy Corbyn qui a été exclu pour antisémitisme, ou poser une résolution indigne sur l'État d'Israël en parlant des juifs israéliens, comme d'un 'groupe racial'".