L'Assemblée rejette la première motion de censure et adopte le budget de l'Etat

L'Assemblée nationale rejette la première motion de censure et adopte le Budget de l'Etat.

Après son recours à l'article 49.3 sur les budgets de l'État et de la Sécurité sociale, François Bayrou a affronté mercredi deux motions de censure : sur le budget et la Sécurité sociale. Mais la chambre basse a rejeté la première motion de censure et adopte le budget de l'État.