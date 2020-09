Larcher répond à Dupond-Moretti : "L'insécurité n'est pas un sentiment, mais une réalité"

INTERVIEW

Entre la droite et le ministre de la Justice, le ton monte concernant la sécurité. Invité mardi d'Europe 1, Eric Dupond-Moretti avait dénoncé la "surenchère populiste" d'une partie de la droite après le viol d'une adolescente par un multirécidiviste à Nantes, tout en récusant tout "ensauvagement de la société". Un terme selon lui coupable de développer "le sentiment d'insécurité". Une analyse qui n'a pas convaincu le président du Sénat Gérard Larcher. Sur notre antenne, le deuxième personnage de l'Etat a donc tenu à répondre au garde des Sceaux, mercredi. "L'insécurité n'est pas un sentiment, mais une réalité", a-t-il martelé.

"Nous sommes le troisième pays le plus mal classé des 27 de l'Union européenne en matière de vol, le deuxième le plus mal classé en matière d'agressions", développe le patron du Sénat. Au vu de ces chiffres, "il faut que l'Etat réagisse, réclame Gérard Larcher, et que le sentiment d'impunité ne soit pas aujourd'hui le sentiment le plus répandu". Et de fustiger le manque d'action du gouvernement : "Nous attendons depuis deux ans un livre blanc sur la sécurité qui doit être remis au Parlement".

Macron "n'a pas réussi" à protéger les Français"

L'Etat doit "répondre à la réalité de l'insécurité" et "revoir sa doctrine du maintien de l'ordre", dit-il encore, estimant qu'à l'heure actuelle, Emmanuel Macron "n'a pas réussi" à protéger les Français.