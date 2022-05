L'appel du 1er-Mai de Marine Le Pen en vue des élections législatives

Marine Le Pen s'est adressée à ses électeurs à l'occasion de la fête du Travail. La leader du Rassemblement national a enregistré un message vidéo en ce 1er-Mai et à l'approche des élections législatives. Pour Marine Le Pen, le mot d'ordre est de faire barrage à Emmanuel Macron, réélu le 24 avril dernier. "Vous aurez le choix entre des députés soumis à Emmanuel Macron qui feront passer aveuglément toutes ces décisions sans contre pouvoirs et les députés qui soutiennent mon projet et des valeurs pour la France sans députés", a-t-elle plaidé.

Elle poursuit : "Pour le soutenir, Emmanuel Macron sera impuissant à appliquer son projet néfaste pour la France et ses choix injustes pour les Français, avec un maximum de députés qui me soutiendront au Parlement. Je serai en mesure de protéger votre pouvoir d'achat et de porter des mesures qui reconnaissent enfin le travail à sa juste valeur."

Le défi de Jean-Luc Mélenchon

Pour Jérôme Sainte-Marie, politologue et président de l’Institut Pollingvox, Emmanuel Macron est en proie à une "hésitation stratégique". "C'est une hésitation qui tient à la communication politique, l'accompagnement en termes d'image de la politique qu'il va suivre, confie-t-il au micro d'Europe 1. Je ne crois pas une seconde qu'il ait une hésitation sur le fond de la politique qu'il va mener."

La voie est-elle pavée pour Jean-Luc Mélenchon, qui convoite le poste de Premier ministre après avoir arraché 21,95% des voix au premier tour de l'élection présidentielle ? Pour l'heure, rien n'est certain. "Seuls 37% des Français souhaitent que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre. Il est très minoritaire dans le pays. Par ailleurs, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, en réalité favorable à la réélection d'Emmanuel Macron à l'entre-deux-tours, a creusé entre lui et les catégories populaires un fossé très important."