L'animateur Cyril Hanouna et le politologue Jérôme Sainte-Marie sont les invités d'Europe 1 mardi à 8h13

Comment aborder l'élection présidentielle à venir ? Quel rapport ont les Français à cette élection ? Alors que les candidatures se multiplient, Cyril Hanouna et Jérôme Sainte-Marie seront les invités d'Europe 1 à 8h13 mardi. Ils évoqueront leurs livres respectifs : Ce que m’ont dit les Français (éditions Fayard) et Bloc populaire - Une subversion électorale inachevée (éditions du Cerf). L'animateur et le politologue répondront aux questions de Sonia Mabrouk, aux manettes de l'entretien de la matinale.