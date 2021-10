Présidentielle : Anne Hidalgo et Stéphane Le Foll candidats à l'investiture du PS

Le Conseil national du PS a validé vendredi les candidatures de deux candidats à l'investiture du parti pour l'élection présidentielle de 2022, celle de la maire de Paris Anne Hidalgo et celle du maire du Mans Stéphane Le Foll. Anne Hidalgo a obtenu 208 parrainages de membres titulaires du Conseil national, Stéphane Le Foll 34, a précisé le sénateur PS David Assouline sur son compte Twitter à l'issue de la réunion au siège du PS à Ivry-sur-Seine. Le vote des adhérents jeudi prochain devrait être une formalité pour la maire de Paris, avant la convention d'investiture le 23 octobre à Lille.

"Emmanuel Macron n'est pas un rempart à Zemmour", dit Olivier Faure

Disant sa "hâte" d'entrer en campagne, le Premier secrétaire du parti Olivier Faure a dessiné vendredi soir les grandes lignes d'attaque, consacrant une grande partie de son discours à sonner "l'alerte" sur la place qui est faite au candidat putatif Eric Zemmour. "Je le dis, puisque personne ne le dit. Éric Zemmour est un fasciste", a lancé le premier secrétaire du PS.

"Ce soir, je sonne l'alerte (...) parce que je vois la droite - canal historique - emboiter le pas de l'extrême droite. (...) Au lieu de bâtir des digues, elle n'ose déjà plus dire comme monsieur Jacob, qu'Éric Zemmour est raciste", a-t-il poursuivi. Et pour Olivier Faure, "Emmanuel Macron n'est pas un rempart, il est le pont-levis qui s'abaisse, année après année". Le premier secrétaire du PS a encore dit vouloir "augmenter le pouvoir d'achat des Français", en commençant "par les Françaises", avec comme objectif dans le prochain quinquennat, "l'égalité salariale entre les femmes et les hommes".

La transition écologique, "un impératif"

Olivier Faure a affirmé que la transition écologique "n'est plus seulement un objectif, elle est devenue un impératif", mais "suppose aussi la justice sociale". "Sans la justice sociale, la transition n'aura pas lieu. Elle sera contestée sur les ronds-points et dans les rues", a-t-il mis en garde. Entrée en campagne il y a près d'un mois, Anne Hidalgo peine à décoller dans les sondages, plafonnant entre 5 et 7% des intentions de vote.

Candidat "pour porter le projet d'une France durable", l'ex-ministre PS Stéphane Le Foll réclamait un débat public contradictoire entre candidats, évacué par le congrès du parti. "Nous avons, conformément au vote unanime du congrès, veillé à ce que chacun puisse communiquer la semaine prochaine en direction de l'ensemble des militants, par écrit sous la forme d'une profession de foi détaillée, et sous la forme d'un long échange vidéo", a précisé Olivier Faure vendredi soir.