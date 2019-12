"La situation n'était plus tenable" : ces quelques jours qui ont entraîné la démission de Delevoye

ANALYSE

Il a fini par remettre sa démission lundi matin. C'est avec une lettre manuscrite que Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux retraites, a signifié à Emmanuel Macron qu'il voulait partir. Depuis plusieurs jours, la pression était forte sur l'ex-"monsieur retraite" du gouvernement, fragilisé par des révélations sur des mandats (dont certains étaient incompatibles avec une nomination au sein de l'exécutif) non déclarés.

Tout le week-end, Jean-Paul Delevoye et Emmanuel Macron ont échangé. L'ancien président du Cese a également eu Edouard Philippe au téléphone. "Dès ce week-end, je savais qu'il allait partir", glisse un ministre. "La situation n'était plus tenable", renchérit un proche président.

"Les débats se seraient polarisé sur les mauvais enjeux, pas sur la réforme"

Emmanuel Macron est pourtant connu pour avoir du mal à se séparer de ses fidèles, même dans la tourmente. "Delevoye, c'est l'un des compagnons de route de l'épopée macronienne", décrypte un conseiller. "Ça n'est pas de gaieté de cœur que le chef de l'État l'a laissé partir."

Delevoye maintenant démissionnaire, l'Élysée peut réfléchir à la suite. Et cela reste un soulagement pour certains, jusque dans les couloirs du palais présidentiel. "Avec Delevoye, les débats se seraient polarisé sur les mauvais enjeux et non sur la réforme", reconnait un proche du président. "On n'avait pas besoin de ça."