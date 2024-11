«La simplification», la première chose que vont demander les maires à Michel Barnier au Congrès des maires de France

À la veille de l'ouverture du Congrès des maires de France, les quelque 36.000 élus ont beaucoup de choses à dire au Premier ministre Michel Barnier, qui doit être présent mardi à l'événement. Et pour cause, les contraintes qui pèsent sur les édiles sont nombreuses. Mais que vont faire valoir en premier lieu les élus de proximité devant le chef du gouvernement ? Invité d'Europe 1 matin week-end, Alain Chrétien, vice-président de l'AMF et maire de Vesoul (Horizons), répond sans détour : "On veut de la simplicité, de la simplification. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de dossiers que l'on a à monter."