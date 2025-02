«La question des quartiers, de l’insécurité, il faut l’aborder dès l’enfance», assure Juliette Méadel

Invitée d'Europe 1 Matin week-end, la ministre déléguée chargée de la Ville, Juliette Méadel, avance qu'en matière de lutte contre l'insécurité, il faut agir le plus tôt possible pour encadrer les jeunes. Mais les parents ont également un rôle fondamental à jouer, selon elle.

"Il faut rétablir l'ordre juste." Cette phrase, Juliette Méadel l'a empruntée il y a quelques jours à Ségolène Royal. Mais comment y parvenir alors que la violence semble exploser chez les jeunes et que les trafics de drogue gangrènent jusqu'aux campagnes ? Invitée d'Europe 1 Matin week-end ce samedi, la ministre déléguée chargée de la Ville avance qu'au-delà des actions menées par le ministère de l'Intérieur, "on prévient l'insécurité avec des mesures de plus long terme en s'occupant mieux des enfants lorsqu'ils sont jeunes et des adolescents".

Pour ce faire, les parents s'investissent. "Il faut que les adultes jouent aussi leur rôle de tuteur, aiguillent et protègent les enfants. La question des quartiers, à mon sens, la question de l'insécurité, il faut l'aborder dès l'enfance."