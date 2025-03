«La haine de la France s'exprime aussi par la haine des Juifs», réagit Manuel Valls après l'agression du rabbin d'Orléans

"La haine de la France s'exprime aussi par la haine des Juifs", a réagi Manuel Valls, ministre des Outre-mer, invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi, après l'agression du rabbin d'Orléans samedi.

Un jeune homme a été interpellé après la violente agression en pleine rue samedi du rabbin d'Orléans, qui a choqué la communauté juive et entraîné une vague de condamnations, avec une manifestation de soutien qui s'est tenue dimanche soir à Paris.

Samedi vers 13h30, le rabbin Arié Engelberg rentrait chez lui accompagné de son fils de neuf ans quand il a été agressé. Son agresseur lui a demandé s'il était juif. "J'ai répondu oui", a dit Arié Engelberg. "Il a commencé à dire 'tous les Juifs sont des fils de...'", a poursuivi le rabbin, qui a raconté que son agresseur voulait le filmer avec son téléphone et l'insultait. "J'ai décidé d'agir et j'ai poussé son téléphone", l'agresseur "a porté des coups, je me suis protégé", a raconté le rabbin. Le suspect l'a ensuite mordu, a encore décrit Arié Engelberg, qui a été secouru par plusieurs personnes.

"Les juifs ne sont pas agressés au hasard"

Interrogé sur ce sujet, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi, a estimé que "la haine de la France s'exprimait aussi par la haine des Juifs".

"J'ai trouvé le rabbin très digne et très reconnaissant à l'égard de ceux qui l'ont soutenu [...] Les juifs ne sont pas agressés au hasard et d'ailleurs ces actes antisémites résonnent d'une manière différemment de ceux qu'on a pu connaître au moment de l'affaire Dreyfus ou dans les années 20 et 30. Le juif n'est pas perçu, dans ces attaques, comme un étranger comme c'était le cas il y a un siècle ou quelques dizaines d'années. C'est l'idée même, au fond, de la République, de la nation et de la France qu'on vise à travers l'agression des Juifs", a-t-il étayé.

D'après le ministre des Outre-mer, à travers ces actes antisémites, "on cherche à détruire la France". "En attaquant les Juifs, on veut détruire ce qu'est la France, une histoire, sa nation, sa culture, les valeurs de la République", a-t-il ajouté.

L'adolescent soupçonné de l'agression, âgé de 16 ans et inconnu des services de renseignement, a été interpellé samedi vers 21h45 et placé en garde à vue.