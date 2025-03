Israël condamne l'agression du rabbin d'Orléans, un «acte intolérable»

Le ministre israélien des Affaires étrangères a condamné ce dimanche l'agression du rabbin d'Orléans, qui a eu lieu samedi après-midi. Le ministre a dénoncé "une attaque infâme et un acte intolérable", et a affirmé qu'"il doit y avoir une tolérance zéro pour l'antisémitisme".



Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a condamné dimanche l'agression du rabbin d'Orléans, dénonçant "une attaque infâme et un acte intolérable".

Le ministre se dit sur son compte X "sous le choc de l'attaque en France du rabbin d'Orléans, Arié Engelberg, et de son fils".

"Il doit y avoir une tolérance zéro pour l'antisémitisme"

"La résurgence de l'antisémitisme en France et en Europe n'est pas seulement alarmante, mais c'est un appel à agir pour les gouvernements et les dirigeants européens ainsi que la société civile", a-t-il ajouté. "L'antisémitisme est dangereux et sa réponse doit être sans compromission", a-t-il poursuivi. "Il doit y avoir une tolérance zéro pour l'antisémitisme, et il faut le combattre avec une détermination sans faille".

Un jeune homme a été interpellé après la violente agression en pleine rue samedi du rabbin d'Orléans, un acte qui a choqué la communauté juive et entraîné une vague de condamnations, Emmanuel Macron dénonçant le "poison" de l'antisémitisme.

Une enquête a été ouverte pour "violences volontaires commises en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion", a déclaré la procureure de la République d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren.

Jusqu'à présent, Orléans avait été plutôt épargnée par les actes antisémites, selon le président de la Communauté israélite de la ville, André Druon.