La France insoumise assigne le RN en référé sur un visuel de son ancien militant

La France Insoumise et son chef de file Jean-Luc Mélenchon ont assigné le Rassemblement national en référé ce vendredi pour demander la suppression d'un visuel où figure un ancien militant de LFI qui soutient désormais le RN aux élections européennes, a appris vendredi l'AFP.

"Il n'était même pas assistant"

"La comparution en référé aura lieu à 16h30 cet après-midi", a précisé le trésorier du parti d'extrême droite Wallerand de Saint Just. LFI conteste "un visuel sur le ralliement du conseiller régional ex-LFI Andréa Kotarac, à propos duquel il est mentionné qu'il est 'membre de l'équipe' de Jean-Luc Mélenchon", a ajouté Wallerand de Saint Just.

LFI affirme qu'il s'agit d'une "fausse nouvelle" et demande la suppression du visuel. "Il n'était pas dans l'équipe, pas dans la direction opérationnelle, ni même assistant, même en extrapolant (en remontant à la campagne présidentielle, NDLR), c'est faux", a-t-on affirmé dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. "On s'appuie aussi sur le code électoral" et la notion de "trouble manifestement illicite pour contester aussi le fait que le visuel mentionne le nom de LFI : il y était mais ça ne peut pas servir à appeler à voter Bardella", a dit cette source.

Une assignation "ridicule" selon Le Pen

La présidente du RN a qualifié dans un tweet de "ridicule" cette assignation, reçue par son parti jeudi soir. "Mélenchon assigne le RN pour avoir dit qu'Andréa Kotarac était membre de son équipe, ce qui est incontestable. On se croirait revenu à l'époque soviétique où le Politburo supprimait les dirigeants gênants des photos officielles !", a-t-elle écrit.

Andréa Kotarac, qui avait participé activement à la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, a annoncé mardi qu'il voterait RN aux européennes pour "faire barrage" à Emmanuel Macron. Il s'exprimera au dernier meeting de campagne de Marine Le Pen, à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), commune RN située dans un bassin minier historiquement de gauche.