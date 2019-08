La cote de popularité d'Emmanuel Macron en hausse en août

SUR LE JDD

Il n'y a pas que les vacanciers qui profitent de l'été. Le chef de l'État, lui aussi, trouve un climat un peu plus clément au mois d'août, à en croire un sondage Ifop pour le JDD publié ce dimanche. Dans cette enquête, le chef de l'État prend deux points supplémentaires d'opinions favorables, soit 34% de personnes interrogées satisfaites de son action.

Un bond auprès des sympathisants EELV

Comparée à celles de ses prédécesseurs, la cote d'Emmanuel Macron est donc acceptable, nettement au-dessus de celle de François Hollande au même moment (17%) mais bien au-dessous de celle de Nicolas Sarkozy à la même période (45%). Dans le détail, des évolutions fortes sont observées chez les commerçants, artisans et chefs d'entreprise, de plus en plus satisfaits (45%, contre 38% en juillet) et les sympathisants d'Europe Ecologie-Les Verts, auprès desquels il progresse de 14 points, passant de 27 à 41% d'opinions favorables.

En revanche, la popularité d'Emmanuel Macron s'effrite chez les sondés qui se disent proches du MoDem. Alors que 74% d'entre eux l'approuvaient en juillet, ils ne sont plus que 66% en août. Et ce, alors que le parti centriste est pourtant le premier allié de La République en marche!.

De son côté, Edouard Philippe ne profite pas de la même embellie et stagne à 36% de bonnes opinions.