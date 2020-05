La carte du coronavirus repasse en vert pour la Haute-Corse : "C'est un message d'optimisme"

INTERVIEW

C'était bien une erreur. Classée en "rouge" dans les premières cartes du déconfinement dévoilées par le ministre de la Santé Olivier Véran jeudi soir, la Haute-Corse est bel et bien classée "verte" ce vendredi soir. Un changement qui confirme ainsi les doutes émis par l'Agence régionale de Santé (ARS) de Corse, dès la première présentation des cartes, au niveau de la comptabilisation des cas de Covid-19 à Bastia. Un soulagement et "un message d'optimisme" pour Gilles Simeoni.

Une "erreur assez grossière"

Invité du "Grand journal du soir" d’Europe 1 ce vendredi, le président nationaliste du Conseil Exécutif de Corse évoque une "erreur assez grossière" : "On a confondu le nombre de personnes contaminées avec celui des personnes s'étant présentées à l'hôpital en craignant de l'être". Une différence "conséquente" qui a donc conduit la partie Nord de l'Île de Beauté a être classée dans la mauvaise catégorie. "J’espère que cette nouvelle carte aura autant de retentissement que la première qui avait quand même laissé les Corses très perplexes. Mais cela ne change rien sur le fond, il faut continuer de se battre contre l'épidémie."

De là à accélérer le déconfinement de la Corse ? "Non, mais c'est un signe positif, cela montre que lorsque le confinement est respecter de façon sérieuse et disciplinée, il y a des résultats. Mais il ne faut pas crier victoire" insiste-t-il. "Depuis le "début de cette crise, on a en permanence essayé de faire primer le souci de la sécurité publique en étant extrêmement rigoureux, et on va continuer à l'être."

