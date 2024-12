La base française à Djibouti «point de projection» pour des missions en Afrique, annonce Emmanuel Macron

Après son déplacement à Mayotte, Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi sur la base française installée à Djibouti pour partager un dîner de Noël avec les forces françaises. Il a annoncé que ce lieu allait se "réinventer" comme "point de projection" pour des "missions" en Afrique.

Le président Macron a annoncé vendredi que la base française installée à Djibouti allait se "réinventer" comme "point de projection" pour des "missions" en Afrique, après le retrait forcé des forces françaises du Sahel. "Notre rôle change en Afrique (..) parce que le monde change en Afrique, parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent", a déclaré le chef de l'État devant les forces françaises stationnées à Djibouti, avant de partager un dîner de Noël avec elles.

"Et parce que nous avons décidé de manière souveraine en février 2023, après plusieurs années de changement progressif, de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés", "vis-à-vis desquels nous devons aider à la formation, à l'équipement, en renseignement, pour des opérations spécifiques", a-t-il rappelé.

Il fallait "changer de la logique qui était la nôtre dans trop de pays, de bases installées, pléthoriques, permanentes, qui nourrissaient des ambiguïtés", a-t-il poursuivi, en référence au sentiment antifrançais grandissant dans les anciennes colonies françaises en Afrique. La France a déjà été contrainte d'évacuer ses troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger entre 2022 et 2023 après l'arrivée au pouvoir de juntes militaires qui se sont rapprochées de Moscou.

La base de Djibouti est le plus gros contingent français à l'étranger

Un premier contingent de 120 soldats français a aussi quitté vendredi le Tchad, qui a formulé une demande similaire le 29 novembre, tout comme le Sénégal, confirmant une réorganisation du dispositif français qui profite à l'influence russe. Si Djibouti est avant tout tourné vers la stratégie "IndoPacifique" de la France, en contribuant à la liberté de navigation en mer Rouge, "c'est aussi, et ce sera d'ailleurs à réinventer, un point de projection pour certaines de nos missions africaines", a-t-il ajouté sans plus de précisions.

La base de Djibouti, qui accueille 1.500 militaires, est le plus gros contingent français à l'étranger et la seule à n'être pas concernée par la réduction de voilure historique prévue sur le continent africain, après une série de déconvenues dans le Sahel ces dernières années.

La France et Djibouti ont renouvelé en juillet leur traité de coopération en matière de défense (TCMD). Outre un loyer pour l'utilisation de la base, qui a fait l'objet d'âpres discussions, la France assure la police du ciel de Djibouti. Ilot de stabilité prisé dans une région troublée, ce petit pays d'Afrique de l'Est est situé face au Yémen, à la sortie de la mer Rouge, dans le détroit de Bab-el-Mandeb où transite une grande part du commerce mondial entre Asie et Occident.