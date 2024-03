Le député LFI Thomas Portes poursuivi en justice pour avoir accusé à tort un jeune Français de confession juive

L'affaire part d'une vidéo de l'arrestation musclée de terroriste à Gaza, publiée sur un groupe Instagram. Le journaliste indépendant Younis Tirawi, infiltré dans ce groupe, pense que le jeune homme qui avait posté cette vidéo était le même qui avait filmé. Il a donc révélé sur son compte X l'identité et l'adresse du jeune homme qu'il qualifie de criminel.

La victime est placée sous protection judiciaire

Or, la victime, qui vit dans la région lyonnaise, n'a jamais été enrôlée dans l'armée israélienne et n'a jamais mis les pieds à Gaza. La publication a ensuite été reprise en l'état par Taoufik Tahani, président d'honneur de l'association France Palestine Solidarité, puis par les députés LFI dont Thomas Portes. Un acte d'une gravité extrême pour Caroline Yadan, députée Renaissance, qui avec plusieurs élus, ont décidé de saisir le procureur de la République.

"Quand bien même cela aurait été vrai, c'est déjà grave. Mais là, c'est d'autant plus grave que d'abord, l'information est totalement fausse et on livre un jeune juif à la vindicte populaire. Non seulement, sans aucune vérification, mais surtout avec une espèce de haine, de malveillance, de violence extrême. Je suis pour que des sanctions extrêmement fermes et exemplaires soient prononcées en justice contre ce personnage".

Selon les informations d'Europe 1, le jeune Lyonnais fait l'objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Un homme a même été arrêté hier alors qu'il rôdait autour de son domicile. Aujourd'hui, il est placé sous protection judiciaire.