Jérôme Fourquet est l'invité du Grand rendez-vous du dimanche 18 décembre 2022

Jérôme Fourquet, politologue, directeur de département à l’IFOP et auteur de “L’archipel français” aux éditions du Seuil est l'invité du Grand rendez-vous du dimanche 18 décembre 2022. Le Grand rendez-vous est présenté par Sonia Mabrouk d’Europe 1, Nicolas Barré des Echos et Mathieu Bock-Côté de CNEWS. ​​Retrouvez l’émission de 10h à 11h en direct et en vidéo sur europe1.fr et sur cnews.fr ainsi qu’un compte-rendu dans l’édition des Echos du lundi, et les meilleurs extraits sur lesechos.fr

A l’attention des télévisions : les images de l’émission sont sous embargo jusqu’à 11h.