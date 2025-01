Mort de Jean-Marie Le Pen : dans la famille, «l'intérêt politique prime toujours» malgré les divergences

La rivalité entre le père et la fille Le Pen a toujours fait couler beaucoup d'encre, mais cette rivalité n'a jamais dépassé l'intérêt politique. Malgré les déchirures internes, le 16 janvier 2011, Jean-Marie Le Pen avait investi Marine Le Pen à la présidence du Front national avec beaucoup d'émotion.



Le cofondateur du Front national Jean-Marie Le Pen, est mort ce mardi 7 janvier 2025, à l'âge de 96 ans. Peu après l'annonce de son décès, Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, a évoqué la relation qu'il entretenait avec sa fille Marine, qui lui a succédé à la tête du Front national en 2011. Une relation caractérisée par une rivalité, qui n'entache pour autant pas "l'intérêt politique" de la famille Le Pen.

Une famille unie autour d'un projet politique commun

En février 2011, la rivalité entre Jean-Marie et Marine connaît son apogée lorsque le premier, président à l'époque du Front national, en est écarté. Marine lui succède alors, ce qui provoque l'ire de son père. "Jean-Marie Le Pen en voulait beaucoup à sa fille de l'avoir exclu, mais pourtant, les associations de financement du Front national qu'il présidait continuaient de financer Marine Le Pen", a rappelé Louis de Raguenel.

Malgré toutes les escarmouches, l'objectif n'est jamais perdu de vue. "Et c'est très propre aussi à la famille Le Pen : tout le monde se déchire, tout le monde se dispute. Mais il y a quand même l'intérêt politique qui prime toujours et jusqu'au bout. Jean-Marie Le Pen a toujours privilégié ce lien et n'a pas tout fait pour détruire sa fille", comme l'on pouvait s'y attendre pour les élections présidentielles de 2017 et 2022.

En 2017 notamment, "Marine Le Pen redoutait la déclaration de Jean-Marie Le Pen de dernière minute, qui aurait pu la faire baisser dans les sondages", note Louis de Raguenel. Déclaration qui ne viendra jamais, malgré les prises de position et les remarques devant les caméras de télévision. Le père comme la fille "sont restés unis autour d'idées politiques et d'un projet politique communs."