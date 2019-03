Jean-Christophe Lagarde : "Le programme d'Emmanuel Macron pour l'Europe est insuffisant"

ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

Il l'annonçait en décembre dernier sur Europe 1 : Jean-Christophe Lagarde (UDI) va mener la bataille pour les élections européennes, en tant que tête de liste. Sur Europe 1, il affiche ses ambitions et explique ses divergences politiques avec Emmanuel Macron.

"Recentrer le débat européen sur le rapport de force mondial". Jean-Christophe Lagarde souhaite mener un combat contre les euro-sceptiques, ceux qui doutent qu'une France forte passera pas une Europe forte. "Si on renforce la construction européenne dans des domaines limités mais stratégiques : est-ce que l'on perd de la souveraineté ? La réponse est 'non'", avance-t-il. Une Europe plus forte est nécessaire selon lui, pour faire face aux grandes puissances économiques comme la Chine ou encore les États-Unis. "Je n'ai pas envie que le destin de mes enfants soit décidé par des électeurs américains", indique l'homme politique qui souhaite "recentrer le débat européen sur le rapport de force dont on a besoin avec le reste du monde."

Pourquoi "non" à Macron. Interrogé sur la volonté de l'UDI de faire bande à part et de ne pas faire une liste commune avec le parti d'Emmanuel Macron, Jean-Christophe Lagarde se justifie. "Je ne conteste pas qu'il souhaite que l'Europe fonctionne mieux, mais son programme est insuffisant pour le faire", déplore-t-il. "Si on modifie l'Europe aussi peu qu'il le propose, à terme, l'Europe disparaîtra", affirme Jean-Christophe Lagarde. "C'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité faire une liste avec Emmanuel Macron."