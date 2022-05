«Je suis la candidate légitime de l'Union de la gauche», affirme Lamia El Aaraje

L'Union de la gauche ne fait pas le bonheur de tous. Dans le cadre d'un accord émis par la quasi-totalité des partis de gauche pour les élections législatives, la candidate LFI Danielle Simmonet a été investie par la NUPES à la place de la socialiste Lamia El Aaraje, soutenue par la fédération PS de Paris, dans la 15e circonscription de Paris.

Invitée de la matinale d'Europe 1 et de C-news ce dimanche 15 mai, la socialiste déplore cette configuration. "Il y a eu un accord dans le cadre des élections présidentielles. Un principe de base qui était posé dans cet accord était que les députés sortants puissent être réinvestis", déclare Lamia Lamia El Aaraje. Pour la députée sortante, l'investiture de Danielle Simonet est "injuste et pas acceptable".

"Les électeurs sur ma circonscription ont voté il y a moins d'un an et m'ont permis de devenir leur député. J'ai gagné avec plus de quatorze points d'avance l'année dernière contre elle. Danielle Simonet s'est présentée en 2012 sur la sixième circonscription de Paris. Elle a perdu. Elle s'est présentée en 2017 sur la sixième circonscription de Paris et elle a également perdu. On va investir une Danielle qui a perdu trois fois face à une Lamia qui a gagné une fois. C'est incompréhensible", poursuit Lamia Al Aaraje.

"Je me suis toujours battue pour mes valeurs"

D'après la députée PS, le score faible de sa famille politique au premier tour de l'élection présidentielle n'est pas représentatif du poids du socialisme en France. "Nous sommes à la tête d'un très grand nombre de collectivités locales", a-t-elle déclaré.

Elle a également assuré du soutien d'Olivier Faure, premier secrétaire du PS, afin qu'elle soit investie dans le 15éme arrondissement de Paris. "Il a dit publiquement qu'il fallait réparer l'injustice sur cette circonscription." "Je demande que le suffrage qu'il y a eu un moins d'un an soit respecté. Je suis la candidate légitime de l'Union de la gauche", a-t-elle affirmé.

La députée a également assuré de toute sa détermination : "Je me suis toujours battue pour mes valeurs, contre les injustices, pour mes idées et c'est ce que je vais faire dans le cadre de cette élection." Lamia El Aaraje a été soutenue par Lionel Jospin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac.