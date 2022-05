Que va faire Mélenchon s'il ne devient pas Premier ministre ? La réponse de Corbière

INTERVIEW

C'est un risque osé qu'a pris Jean-Luc Mélenchon. En déclarant jeudi soir ne pas se représenter pour la députation à Marseille, laissant la circonscription à Manuel Bompard, l'ancien candidat des Insoumis à l'élection présidentielle peut se retrouver sans aucun mandat. Il compte sur le réflexe de "démocrate" du président Emmanuel Macron pour être nommé Premier ministre, si la Nupes devenait majoritaire à l'Assemblée nationale, au soir du second tour des élections législatives. Si tel n'était pas le cas, Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis qui se représente quant à lui, a évoqué les projets du leader des Insoumis.

Jean-Luc Mélenchon ne disparaitra pas, promet Corbière

Non, Jean-Luc Mélenchon ne devrait pas disparaitre si jamais la Nupes n'obtenait pas suffisamment de sièges, promet le député insoumis dans Europe Soir Week-end. "Jean-Luc Mélenchon peut être ce qu'il est, c'est-à-dire le porte-parole intellectuel de beaucoup de choses, il peut aussi faire des conférences et continuer à animer beaucoup de choses", énumère Alexis Corbière au micro de Pierre de Vilno.

"Par ailleurs, il y a aussi une nouvelle génération" chez les Insoumis, se félicite le député de Seine-Saint-Denis. "Nous continuerons son combat à l'Assemblée nationale. (Jean-Luc Mélenchon) est un homme qui a créé les conditions pour que même s'il n'est pas là, le combat qu'il mène continue à être mené", affirme-t-il.

"Il faut lui laisser le temps, si jamais, de voir ce qu'il fera"

Pour Alexis Corbière, cette décision du "troisième homme" de l'élection présidentielle de 2022 "est assez motivant(e). Je trouve que c'est plutôt élégant qu'il dise qu'il veuille continuer le combat", ajoute-t-il, avant de rappeler son objectif d'être Premier ministre. "Si par malheur, il ne l'était pas, il continuera d'occuper la tranchée. À quel niveau ? On verra. Il faut lui permettre de faire le bilan", explique le député de Seine-Saint-Denis, qui est l'un de ses amis depuis presque 30 ans comme il le précise.

"Il faut lui laisser le temps, une fois que cette séquence politique sera close, s'il n'était pas Premier ministre, de voir ce qu'il fait", admet Alexis Corbière, qui partage des pistes sur les projets de Jean-Luc Mélenchon. "Il y a l'institut de La Boétie, qui peut être un lieu de réflexion. Est-ce qu'il continuera à écrire des livres, à voyager à travers le pays ? Je ne sais pas, et sans doute qu'il ne le sait pas lui non plus", assure Alexis Corbière.