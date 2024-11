«Je sais l'étendue de ma dette envers elle» : dans son livre, Jordan Bardella consacre un chapitre sur sa relation avec Marine Le Pen

Résiliente, combattive et tenace. Jordan Bardella ne tarit pas d'éloges à l'égard de Marine Le Pen. Dans son nouveau livre, intitulé "Ce que je cherche", l'ancien militant n'oublie pas la chef de file du Rassemblement national à l'Assemblée. Dans un chapitre intitulé Marine, le président du parti s'étend sur le lien de confiance absolu qu'il a noué au fil des années avec sa patronne.

"Je sais l'étendue de ma dette envers elle"

Depuis ses premières réunions militantes jusqu'à la course à Matignon en juillet dernier, en passant par les rumeurs de dissensions et de rivalités supposées depuis les élections législatives, Jordan Bardella répond par la reconnaissance envers Marine Le Pen. "Elle connaît ma loyauté. Je sais l'étendue de ma dette envers elle", écrit-il. Autrement dit, l'élève ne compte pas dépasser le maître. Du moins, pas pour l'instant.

S'il est conscient d'incarner le visage d'un parti plus neuf, d'une ligne plus jeune, plus identitaire, plus tournée vers les métropoles et les grands patrons, l'ancien militant, propulsé par Marine Le Pen elle-même à la tête de la formation politique, réaffirme son unique ambition à ce stade, celle d'un ticket gagnant pour 2027, avec des rôles bien définis. À lui Matignon, mais à elle le Palais de l'Élysée.