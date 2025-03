«J'ai été allié avec Jean-Luc Mélenchon, je me suis trompé», admet Jérôme Guedj

Invité du Grand Rendez-vous Europe1/Cnews/Les Echos, Jérôme Guedj est revenu sur son alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Une association qu'il regrette aujourd'hui. Le député PS de l’Essonne, a assuré avoir fait une erreur et veut que le PS soit allié avec le PC et les Verts pour les prochaines élections.



Il reconnaît s'être trompé. Invité du Grand Rendez-vous Europe1/Cnews/Les Echos, Jérôme Guedj, député PS de l’Essonne, a admis avoir fait une erreur stratégique en faisant un pacte avec la LFI de Jean-Luc Mélenchon. "J'ai été associé, allié avec Jean-Luc Mélenchon, je me suis trompé. Je reconnais l'erreur que j'ai commise en 2022 au moment de la Nupes, de croire qu'il pouvait incarner une point de rassemblement à l'intérieur de la gauche."

"Vous pouvez me dire que je suis naïf"

"J'ai été, je le reconnais et je l'assume, un des artisans de la gauche et des écologistes, convaincu qu'il pouvait permettre de faire en sorte que chacun s'oblige mutuellement dans cette coalition. [...] Vous pouvez me dire que je suis naïf. Je peux me verser des tombereaux de cendres sur les épaules ou sur la tête, je l'assume, je me suis trompé", martèle-t-il.

Et d'enfoncer le clou : "Pour être clair, je ne souhaite qu'il n'y ait plus d'accord électoral, programmatique, avec la France Insoumise. Je l'ai incarné moi-même puisque j'ai été candidat aux élections législatives dans ma circonscription en juillet 2024 après la dissolution, en refusant d'être dans le Nouveau Front Populaire et en refusant LFI. J'étais soutenu par le PC, par les Verts, par les Socialistes. C'est donc possible de le faire et je souhaite demain que ce soit l'orientation des socialistes dans les élections municipales comme dans les élections nationales, législatives ou présidentielles."