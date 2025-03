«J'ai croisé des antisémites sur tous les bancs politiques», dévoile Jérôme Guedj

Invité ce dimanche du "Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos", le député PS de l'Essonne, Jérôme Guedj, a déploré la présence d'antisémitisme dans la société française. "J'ai croisé des antisémites sur tous les bancs politiques", a souligné le porte-parole et secrétaire national à la laïcité du PS.

"L'antisémitisme, il est partout. Dans le milieu rural comme dans le milieu urbain. Chez les pauvres comme chez les très aisés. À gauche, comme à droite et au centre. L'antisémitisme, c'est dramatique", selon le secrétaire national à la laïcité du PS.

"C'est un mal, un cancer qui ronge l'ensemble de la société"

Il a ainsi détaillé : "J'ai croisé des antisémites sur tous les bancs politiques. C'est un mal, c'est un cancer qui ronge l'ensemble de la société, qui se nourrit sur des préjugés, sur des stéréotypes qui existent malheureusement partout".

Jérôme Guedj s'est ensuite penché sur les accusations d'antisémitisme envers le Rassemblement national et la France insoumise : "Au Rassemblement national, la différence, c'est qu'il a été, je le redis, consubstantiel. Et je n'élude pas la question. Une partie de la gauche s'est fourvoyée à nouveau dans l'antisémitisme. Une partie de la gauche s'est construite aussi historiquement sur un rapport ambigu à cette question".

"Il y a des positions aux relents antisémites qui sont portées par des responsables de la France insoumise. Oui, j'ai considéré que Jean-Luc Mélenchon, le 7 avril dernier 2024, a transgressé les lignes rouges qui doivent nous séparer. Quand dans son blog il a parlé de moi, avec qui il a milité pendant 20 ans, qu'il expliquait mes positions sur le conflit israélo-palestinien parce que 'je baignais dans un milieu de fanatisme et qu'il était amusant de me voir s'agiter autour du piqué où me retiendrait la laisse de mes adhésions'", a conclu le député du Parti socialiste.