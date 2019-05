Jacline Mouraud : "Je vais voter blanc aux élections européennes"

ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

C'est sans doute la première figure médiatique des "gilets jaunes". Vite propulsée dans la lumière dès le début du mouvement fin octobre, Jacline Mouraud avait notamment réalisé une vidéo dans laquelle elle s'adressait à Emmanuel Macron et son gouvernement, accumulant six millions de vues. Mais ses appels à la trêve et surtout la création de son parti, Les Emergents, l'ont peu à peu relégué au second plan. Chez Karl Zéro mercredi, elle confie ne se retrouver dans aucune des listes candidates pour les élections européennes.

>> De 16h à 17h, place à Karl Zéro et ses tontons flingueurs. Retrouvez le replay de l’émission ici

"Je vais voter blanc", annonce Jacline Mouraud au micro d'Europe 1, tout en soulignant : "mais je vais inciter à aller voter, car c'est nécessaire de se manifester et de ne pas s'abstenir". Malgré la présence de deux listes "gilets jaunes" sur la ligne de départ (Alliance jaune et Évolution citoyenne), l'hypnothérapeute indique ne pas être séduite par les propositions mises sur la table. "Si personne ne me correspond, j'ai le droit de voter blanc", plaide-t-elle ainsi, "voter blanc c'est l'expression d'un vote".