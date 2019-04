Vague de démissions au micro-parti "Les Émergents" fondé par Jacline Mouraud

Plusieurs membres du bureau fondateur du parti "Les Emergents", fondé en janvier par la figure des "gilets jaunes" Jacline Mouraud, ont annoncé mardi leur démission, mettant notamment en cause "le culte de la personnalité" de la dirigeante.

"L'attitude et les prises de positions récentes de Mme Mouraud ne semblent plus en lien avec nos visions humaines et progressistes : absence de concertation, directives confuses, culte de la personnalité, manque de transparence financière et relationnelle...", peut-on lire dans un communiqué signé par les anciens secrétaire, trésorier et conseiller presse du parti. "Elle a mis un logo avec un M en allusion à Mouraud", a aussi expliqué Stéphane Baldan, ex-conseiller presse.

Jacline Mouraud, Bretonne de 51 ans, a été à l'origine d'une vidéo virale postée en octobre sur Facebook qui avait dénoncé "la traque aux automobilistes" et avait ainsi initié le mouvement des "gilets jaunes". En janvier, elle avait fondé à Orléans "Les Émergents" parti qui souhaitait "refaire de la politique avec du cœur et de l'empathie".

Pour Mouraud, "ces événements font partie de la vie naturelle d'un parti"

Contactée par l'AFP, Jacline Mouraud a dit "prendre acte" de ces départs. "Je n'ai pas à prendre position. Je ne me rebelle pas contre ces événements qui font partie de la vie naturelle d'un parti", a-t-elle réagi. Elle a contesté qu'il s'agissait de quatre des six membres fondateurs du parti, comme expliqué par les démissionnaires, car selon elle le bureau fondateur n'était constitué que de trois personnes.

D'après Stéphane Baldan, le parti compte "entre 30 et 40 adhérents". Jacline Mouraud n'a pas souhaité elle communiquer de chiffres. "Les Émergents", qui ne figurera pas aux élections européennes, compte être présent aux municipales de 2020.