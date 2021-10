Investiture à droite : première réunion de l'instance de contrôle de LR en vue du Congrès

Coup d'envoi pour l'investiture du parti Les Républicains. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin, Denis Payre et Valérie Pécresse sont candidats pour représenter la droite et le centre à l'élection présidentielle de 2022. Ils devront néanmoins réunir 250 parrainages d'élus avant le 2 novembre. Ce jeudi matin était organisée la première réunion de l'instance de contrôle du parti, censée organiser les semaines à venir avant la tenue du Congrès qui désignera officiellement le candidat du parti le 4 décembre.

Deux débats télévisés

Cette réunion était la première réunion officielle entre le parti et les équipes des candidats. Tous seront représentés par un de leurs proches. Valérie Pécresse et Michel Barnier ont par exemple nommé leur directeur et directrice de campagne, Patrick Stefanini et Marie-Claire Carrère Gée, deux anciens chiraquiens.

À l'ordre du jour de cette réunion également : la question des débats télévisés. Tous les candidats s'y sont déclarés favorables. Il devrait y en avoir deux, dont un avant le 16 novembre, date limite pour adhérer aux Républicains et pouvoir ainsi voter au Congrès.

Objectif : rattraper le temps perdu

D’autres questions d’ordre logistique seront abordées. Mais l’important c’est que la photo de famille soit belle, car en réalité, tous les candidats traitent directement avec le président du parti, Christian Jacob. L'objectif du parti est également de rattraper le temps perdu après les querelles sur le mode de désignation du candidat. "Il est temps d’enclencher une dynamique", souffle-t-on en interne, afin d’occuper l’espace médiatique et politique délaissé ces dernières semaines.

Et de la théorie à la pratique il n’y a qu’un pas : Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, et Michel Barnier seront tous les trois en déplacement ce jeudi soir, à la rencontre des adhérents LR.