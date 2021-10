Pécresse, Bertrand, Barnier... Qui est le favori du congrès LR pour la présidentielle ?

DÉCRYPTAGE

Xavier Bertrand a mis fin au suspense en assurant lundi soir sur le plateau de TF1 qu'il participerait au congrès de LR qui désignera le candidat de la droite à la présidentielle. Cette annonce met fin à des semaines d'incertitudes et le parti a désormais tous ses candidats. La campagne peut donc commencer, comme l'a indiqué Valérie Pécresse au micro d'Europe 1 lors de son déplacement dans l'Yonne, mardi. Une campagne tournée vers les militants, car ce sont eux qui décideront le 4 décembre de qui les représentera en 2022.

La décision du président des Hauts-de-France de finalement participer au congrès assure aux Républicains de n'avoir qu'un seul candidat. A l'heure où la gauche part plus que jamais divisée et ou à droite, Éric Zemmour a fait chuter Marine Le Pen dans les sondages, Xavier Bertrand va donc devoir tenter de reconquérir des militants qu'il a quittés en 2017. Des militants qui lui en veulent, mais qui savent aussi qu'à l'heure actuelle, il est selon les sondages le candidat le plus à même de faire gagner la droite.

Le poids de Wauquiez

Le Picard, qui ne reprendra pas sa carte d'adhérent chez Les Républicains, sera notamment opposé à Michel Barnier, jugé sérieux et surtout plus fidèle, et à une Valérie Pécresse qui mène depuis plusieurs semaines une campagne de terrain avec un programme travaillé sur l'immigration, le nucléaire ou l'éducation.

Et dans cette équation à trois, l'ancien président du parti, Laurent Wauquiez, pourrait faire pencher la balance du côté de Michel Barnier. Les deux hommes s'apprécient depuis longtemps, tout l'inverse de la relation qui unit Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand.