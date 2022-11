Intrusion à l'Élysée, un homme retrouvé près du bureau présidentiel

Comment un homme qui n'a a priori rien à faire à l'Élysée a-t-il pu pénétrer à l'intérieur du palais présidentiel, censé être l'un des lieux, le mieux gardé de France ? Fin septembre, un homme a réussi à s'introduire au sein de l'Élysée, à quelques dizaines de mètres du bureau d'Emmanuel Macron. Une histoire incroyable révélée par Le Canard enchaîné.

L'homme s'est infiltré lors d'une relève de la garde républicaine

L'homme a réussi à tromper la vigilance des policiers qui patrouillaient devant le portail de l'Élysée en se glissant dans le dos des gendarmes lors d'une relève de la garde républicaine. Il a ensuite traversé la cour d'honneur avant d'entrer dans le bâtiment principal. Repéré par l'huissier en bas des escaliers menant au bureau présidentiel, l'homme a été immédiatement interpellé par la sécurité et conduit au commissariat du 16e arrondissement de Paris pour y être interrogé. L'homme interpellé, non connu des services de police, risque un an d'emprisonnement et 15 .000 euros d'amende puisque l'Élysée est considérée comme un bâtiment militaire.

Des tentatives d'intrusion pas si rares

Au moment des faits, le chef de l'État n'était pas présent dans son bureau puisqu'il assistait à un conseil de défense dans une autre aile du bâtiment. Il faut savoir que ces tentatives d'intrusion ne sont pas si rares. Déjà en 2010, sous Nicolas Sarkozy, une voiture équipée d'un gyrophare sur le pare-brise avait pu accéder à la cour de l'Élysée. Des événements qui posent bien sûr question aujourd'hui, puisque la sécurité de l'Élysée a été renforcée depuis 2019 avec la création d'une direction de la sécurité de la présidence de la République.