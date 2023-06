Ingérences étrangères : le député RN Jean-Philippe Tanguy porte plainte contre la rapporteure de la commission d'enquête

Jean-Philippe Tanguy, président RN de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, a annoncé vendredi avoir porté plainte contre Constance Le Grip, la rapporteure (Renaissance), qu'il accuse d'avoir "décrit par le menu" son rapport avant sa publication officielle. Dans le rapport qui a fuité jeudi, le Front national, devenu Rassemblement national, est accusé d'avoir été une "courroie de transmission" du pouvoir russe. Marine Le Pen a dénoncé un rapport "malhonnête" et "politisé".

Le RN avait lancé cette commission d'enquête parlementaire

Jean-Philippe Tanguy estime que Constance Le Grip, en donnant plusieurs interviews dans lesquelles elle "décrit le contenu du rapport par le menu", "enfreint volontairement le règlement de l'Assemblée nationale" et "rompt le secret professionnel", a indiqué le député RN à l'AFP, confirmant une information du Point. Jean-Philippe Tanguy a expliqué regretter devoir "réagir et se justifier sur un rapport dont on n'a pas la copie".

"Sa transgression volontaire et répétée est d'autant plus grave qu'en tant que rapporteure, elle est la seule de notre commission qui dispose d'au moins un exemplaire dudit rapport jusqu'au jeudi 8 juin", écrit-il dans la plainte, envoyée également à la présidente de l'Assemblée nationale, et que l'AFP a pu consulter. Il vise une infraction punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

C'est le RN qui avait lancé cette commission d'enquête parlementaire, censée désamorcer les accusations régulières sur le sujet. Les élus lepénistes, dont le président de la commission Jean-Philippe Tanguy, ont voté contre le rapport, adopté par 11 voix contre cinq, selon une source parlementaire.