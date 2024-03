INFORMATION EUROPE 1 - Il n’y aura pas de village olympique saoudien aux Invalides

La polémique était partie le 28 février dernier d’une question de la députée LR Nathalie Serre au sein de l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Alors que le projet de village olympique saoudien n’avait jamais été rendu public, cette élue du Rhône avait demandé des "éclaircissements" au gouvernement au sujet de cette installation prévue "à partir du mois de mai et pour une durée de quatre mois".

En raison de l’absence du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ce jour-là au Palais Bourbon, Patricia Mirallès, secrétaire d’État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, avait "tenté de répondre" sans donner satisfaction à Nathalie Serre ni à la présidente de l’Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet s’était alors adressée à la ministre en charge des relations avec le Parlement, Marie Lebec : "Je vous remercie d’indiquer aux ministres qu’il faudrait vraiment qu’ils répondent aux questions que lui pose le Parlement."

Sébastien Lecornu soutenait ce projet

Le 29 février, le lendemain de cet échange à l’Assemblée, le ministre des Armées Sébastien Lecornu avait alors répondu en marge d’un déplacement à une question d’Europe 1 : "Il existe en effet un projet qui est porté par le Royaume d’Arabie saoudite. Beaucoup de pays cherchent des endroits pour aménager des espaces de réception pour les délégations de leur pays, pour évidemment les délégations d’athlètes. La décision n’est pas encore complètement prise mais je crois savoir que l’Arabie saoudite a proposé de participer au financement du musée de l’Armée et de l’Institut national des Invalides au titre d’une opération de mécénat. J’ai indiqué que le dossier devait être instruit.

Je considère juste, qu’en tant que ministre des Armées et au regard de l’investissement que nous avons avec Ryad sur des questions de sécurité et de défense, qu'accéder, en tout cas regarder avec bienveillance la demande saoudienne participe à la défense de nos intérêts. Si en plus ça peut permettre d’avoir une opération de mécénat pour l’institut des Invalides ou pour le musée de l’Armée, je pense que ça va dans le bon sens."

"Plus en mesure de répondre à leur demande"

Près d’un mois plus tard, et alors qu’entre-temps s’est glissée une autre polémique au sujet des Invalides avec la disparition de la Croix sur l’affiche des Jeux Olympiques, Europe 1 est en mesure de révéler que ce projet d’installation de village olympique saoudien est totalement annulé. Le ministère des Armées confirme qu’un "courrier du gouverneur militaire de Paris est parti à ses interlocuteurs pour leur dire qu’on n’était plus en mesure de répondre à leur demande de location de l’espace aux invalides en raison de l’absence de retour de leur part et des délais désormais trop brefs pour assurer la mise à disposition du lieu dans de bonnes conditions".