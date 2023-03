INFO EUROPE 1 - Retraites : entre 650.000 et 850.000 personnes attendues dans la rue mercredi

Selon une note du renseignement territorial consultée par Europe 1, les policiers et les gendarmes attendent entre 650.000 et 850.000 personnes partout en France pour la manifestation de mercredi dont 50.000 à 80.000 personnes à Paris. Selon ces informations, 400 à 800 Gilets jaunes et 300 à 500 personnes radicalisées sont attendus. Au total, 280 "démonstrations" sont recensées.

Des actions violentes de l'ultra gauche redoutées

Mercredi, les autres cortèges les plus étoffés se trouveront à Toulouse avec 25.000 personnes, à Marseille 15.000, à Grenoble et Orléans avec 12.000 personnes attendues, à Lille 10.000, Dijon, Bordeaux et Pau avec 9.000 manifestants.

"Sentant une forme de résignation (…) les organisations syndicales réfléchissent à des "manif'actions" surprises pouvant prendre la forme de blocages d'axes routiers, d'entreprises ou d'institutions publiques", indique le renseignement. "Une nouvelle fois, la jeunesse devrait être absente des cortèges, malgré les efforts déployés par les syndicats."

Des actions violentes de l'ultra gauche sont aussi redoutées notamment à Metz, Valence, Grenoble, Angers, Nancy, Brest et Gap. Les actions violentes contre les élus sont aussi redoutées.