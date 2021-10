INFO EUROPE 1 - Le plan de bataille d'Emmanuel Macron court jusqu'à Noël

INFO EUROPE 1

Une fin d'année chargée. Emmanuel Macron veut poursuivre un rythme soutenu. Ses lieutenants lui ont préparé un plan de bataille jusqu'au 25 décembre. D'après nos informations, il se divise en quatre points distincts, quatre "majeures" selon l'expression utilisée dans les coursives du palais de l'Élysée. Le premier : comme aujourd'hui Emmanuel Macron va multiplier les déplacements pour faire le service après-vente du plan France 2030 présentée le 12 octobre. Des visites sur des thèmes tels que le nucléaire, les fonds marins, le spatial ou encore l'automobile. Son déplacement dans la Loire est notamment l'occasion de visiter des entreprises qui illustrent le plan France 2030.

Des déplacements en France et à l'étranger

Deuxième axe d'attaque : l'agenda européen et international. En plus du G20 et de la COP26, Emmanuel Macron se prépare à deux voire trois voyages d’ici au 25 décembre. Le chef de l'État compte également faire des déplacements en France sur plusieurs jours, sur le même modèle que sa visite de trois jours à Marseille le mois dernier : c'est la troisième majeure. Enfin, le quatrième point préparé par ses conseillers est la présidence française de l'Union européenne à partir du 1er janvier, un peu plus tard que le plan de bataille mis en place. Mais politiquement "ça va commencer avant", prévoit un de ses proches. L'agenda d'Emmanuel Macron ne désemplit pas. Preuve, s'il en fallait encore une, qu'il ne compte pas laisser sa place en 2022.