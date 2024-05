Infertilité, PMA, ménopause... Pourquoi Emmanuel Macron se penche-t-il sur ces questions sociétales ?

Ménopause, infertilité, PMA ou encore "devoir de visite" des pères… Des sujets évoqués par Emmanuel Macron dans une longue interview au magazine Elle publiée mercredi. À un moins d’un mois des élections européennes, pourquoi le chef de l’État fait-il le choix d’adresser des signaux politiques ciblant particulièrement les femmes ?

Reconquérir l'électorat féminin

Reconquérir l’électorat féminin, une priorité pour Emmanuel Macron au moment où les intentions de vote montrent que les femmes ont tendance à se détourner du camp présidentiel. Une note publiée fin mars par l’institut Jean Jaurès a suscité l’inquiétude des stratèges de la majorité. En particulier ce chiffre : sur 100 électeurs envisageant de passer d’Emmanuel Macron au socialiste Raphaël Glucksmann, 60 sont des femmes. Dans les colonnes de Elle, le chef de l’État profite donc du lectorat féminin du magazine pour passer à l’offensive.

Le président réaffirme son opposition à la GPA, explique son idée du réarmement démographique, détaille son plan contre l’infertilité et se targue d’être intraitable sur les violences faites aux femmes. Il rétropédale aussi au sujet des accusations d’agressions sexuelles pesant sur Gérard Depardieu, affirmant n’avoir "jamais défendu un agresseur face à des victimes". Ce n’est certainement pas un hasard non plus si Elisabeth Borne, figure féminine de l’aile gauche de la macronie, a été intégrée cette semaine à la liste pour les européennes.