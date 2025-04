Inéligibilité de Marine Le Pen : «Tout sera fait pour nous empêcher d'arriver au pouvoir», juge Jordan Bardella

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce mardi. Face à Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari, il estime que "tout sera fait pour empêcher (le RN) d'arriver au pouvoir".



La décision fait effet d'une onde de choc au sein du Rassemblement national. Ce lundi, Marine Le Pen a été condamnée à cinq ans d'inéligibilité dans le cadre de son procès sur les assistants parlementaires. Invité ce mardi matin au micro de Sonia Mabrouk et de Laurence Ferrari, le président du parti Jordan Bardella estime "que lorsque l'on fait de la politique, on n'est pas au-dessus des lois. Mais on n'est pas en dessous non plus". Avant d'ajouter : "Tout sera fait pour nous empêcher d'arriver au pouvoir", conclut-il.