Marine le Pen menacée d'inéligibilité : Jordan Bardella est-il le candidat idéal ?

Menacée par une peine d'inéligibilité qui anéantirait ses ambitions élyséennes pour 2027, Marine Le Pen joue ces prochaines semaines sa survie politique. Dans ces conditions, Jordan Bardella peut-il prendre le relais pour la prochaine présidentielle ? L'intéressé fait tout ce qu'il peut pour refermer l'hypothèse.

"Je suis convaincu de la probité de Marine le Pen"

Bien que ses cadres refusent de faire de la politique fiction, le Rassemblement national voit le plan B se rapprocher. B comme Bardella. Car si le tribunal devait suivre les réquisitions, le député européen serait l'unique recours pour le RN dans la bataille menant vers l'Élysée.

L'hypothèse prend de l'épaisseur, même si le premier concerné la dément catégoriquement : "ce qui serait irresponsable, c'est de répondre à ce genre de question quand on a un genou à terre. Parce qu'aujourd'hui, mon mouvement politique, il a un genou à terre. Je me prépare à exercer le pouvoir, mais pas aux mêmes fonctions que celles auxquelles Marine Le Pen se prépare. Et je suis convaincu de la probité et de l'honnêteté totale de Marine Le Pen", a-t-il indiqué.

C'est pourquoi, à ce stade, la stratégie du parti se résume officiellement à mobiliser les soutiens de Marine Le Pen pour dénoncer cette situation. Une pétition a déjà été mise en ligne.