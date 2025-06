Immigration : «On a un souci d’assimilation et d'intégration aujourd’hui», déplore Philippe Tabarot

Interrogé sur un sondage indiquant que deux tiers des Français souhaitent moins d’immigration, le ministre chargé des Transports, Philippe Tabarot, invité de La Grande interview Europe 1-CNews, estime que "le cadre légal est totalement dépassé" et que nous avons un souci d’assimilation en France, tout en distinguant l'immigration économique et clandestine.





Invité à commenter un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD révélant que deux tiers des Français souhaitent une baisse de l’immigration, le ministre chargé des Transports, Philippe Tabarot, a répondu, ce vendredi, sans détour. "Je suis plutôt dans les deux tiers qui pensent qu'il ne faut plus d'immigration en France parce qu'on a un sujet, un souci d'assimilation aujourd'hui, d'intégration", a déclaré le membre du gouvernement.

Pour lui, le pays traverse une crise d’assimilation et d’intégration qui ne peut plus être ignorée."Nous avons suffisamment de difficultés depuis un certain nombre d'années. Il y a chez nos compatriotes, une crainte par rapport à tout ce que l'on peut vivre et ça doit être dans un cadre légal qui semble totalement dépassé", a ajouté Philippe Tabarot.

"Je suis foncièrement et farouchement opposé"

Le ministre nuance toutefois son propos : il reconnaît que l’immigration peut avoir un rôle utile dans certains secteurs. "On a un sujet dans notre pays qu’on ne peut pas éluder : c’est le problème du travail et des métiers en tension", a-t-il souligné. Selon lui, les Français ne sont pas hostiles à l’idée d’accueillir des travailleurs immigrés, à condition que ceux-ci acceptent de contribuer au pays et d’en partager les valeurs.

En revanche, il se montre très critique envers l’immigration clandestine ou celle qu’il associe à une volonté de profiter des prestations sociales. "Pour tout le reste, je suis foncièrement et farouchement opposé", a-t-il tranché, appelant à une politique plus rigoureuse.