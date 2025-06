Flottille pour Gaza : «C'est d'un ridicule qui dépasse l'entendement», juge Philippe Tabarot

Le ministre chargé des Transports, Philippe Tabarot, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce vendredi. Au micro de Romain Desarbres, il est revenu sur le retour de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan après son expulsion d'Israël et qualifie l'ensemble de l'opération Flottille pour Gaza "d'un ridicule qui dépasse l'entendement".





Après un départ depuis l'Italie à bord d'un voilier en direction de la bande de Gaza il y a quelques semaines, retour en France pour l'eurodéputée Rima Hassan. L'élue, pro-palestinienne, a tenté avec plusieurs autres militants de pénétrer dans les eaux de Gaza, malgré le blocus d'Israël. Après plusieurs jours de voyage, ils ont été arrêtés par la marine israélienne, puis expulsés de l'État hébreu.

De retour en France, Rima Hassan a été acclamée place de la République jeudi soir par des milliers de personnes. Invité ce vendredi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1, le ministre chargé des Transports dénonce une opération de communication. "C'est d'un ridicule qui dépasse l'entendement", juge-t-il.

"On a l'impression que ces gens n'aiment pas la France"

"De revenir en héros, de se comparer à des otages comme cela a été dit, c'est complètement déplacé par rapport à ce que les otages israéliens vivent maintenant depuis de nombreux mois", poursuit-il face Romain Desarbres. "Donc, cette opération purement de communication avec Greta Thunberg, est d'un ridicule qui dépasse l'entendement. Pour autant, la réunion de ce jeudi place de la République, est très grave pour notre démocratie", insiste-t-il.

"Finalement, on a l'impression que ces gens n'aiment pas la France. Les problèmes que nous rencontrons dans notre pays ne les intéressent pas et qu'ils préfèrent s'attacher à des causes qui sont bien lointaines de celles de notre pays", conclut-il.