Immigration : Macron annonce le découpage de la loi prévue en «plusieurs textes» dans «les prochaines semaines»

Le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi que le projet de loi immigration serait "découpé" en "textes plus courts" qui seront examinés "dans les prochaines semaines" par le Parlement, lors d'un entretien télévisé sur TF1 et France 2. "Il y aura bien une loi immigration. Il y aura sans doute plusieurs textes immigration et ils arriveront dans les prochaines semaines. Nous n'avons pas le droit dans notre pays à l'arrêt et à l'immobilisme", a déclaré le chef de l'Etat.

"Pas de texte débattu au Sénat"

Interrogé par l'AFP, un conseiller de l'exécutif a précisé qu'il n'y aurait "pas de texte immigration débattu au Sénat" la semaine prochaine comme cela était initialement programmé. Le gouvernement et la majorité prévoient désormais un "projet de loi plus court et plusieurs propositions de loi", à savoir des textes déposés à l'initiative de parlementaires, a-t-il ajouté.

Annoncé depuis des mois, contesté par les associations de défense des exilés, conspué par la gauche et jugé très insuffisant par la droite et l'extrême droite, le texte qui a débuté son parcours en commission au Sénat la semaine dernière, devait être débattu à partir de mardi dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg dominé par l'opposition de droite.