Immigration : La France doit «poser un ultimatum à l'UE» selon Sarah Knafo

Alors que beaucoup de personnalités politiques souhaitent que l'immigration fasse l'objet d'un référendum en France, la question suscite aussi des remouds sur les bancs du parlement européen. Stratégie collective ou priorité nationale ? Pour Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête! et invitée de Sonia Mabrouk, il faut imposer une révision des traités européens à l'UE.

L'Union européenne bloque-t-elle la France dans sa régulation des flux migratoires ? Cet argument est souvent avancé alors que l'immigration est au centre des préoccupations des Français. Si en France l'aide médicale d'État est sur la sellette et que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, souhaite réduire les entrées sur le territoire français, certains veulent aller plus loin.

"Intérêts vitaux"

C'est le cas de Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête!. Invitée de la Grande interview Europe 1-CNews, elle estime que la France, à terme, devra sortir des traités européens pour maîtriser ses flux migratoires.

"Je pense qu'il faut faire ce que la France n'a encore jamais osé faire, c'est-à-dire poser un ultimatum à l'Union européenne et leur dire 'si dans les trois mois qui viennent, vous ne révisez pas tel traité, tel traité et tel traité, qui nuisent à nos intérêts vitaux, alors on vous annonce déjà qu'on ne les respectera plus", précise-t-elle au micro de Sonia Mabrouk.

Une manière, selon l'eurodéputée, de permettre une révision rapide des textes qui encadrent les flux migratoires à l'échelle européenne. "Il n'y a aucun scénario où l'Union européenne, à mon sens, ne plie pas face à un désir de la France. Si la France ne respecte plus les traités, c'est la dislocation de l'UE. Le problème c'est qu'on a aucun président qui n'a jamais osé faire", explique-t-elle.