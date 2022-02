Immigration : «Il faut supprimer le communautarisme pour permettre l'assimilation»

Invitée sur Europe Matin mercredi, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen , est revenue sur ses propositions pour l'élection présidentielle , notamment en matière d'immigration. Elle a affirmé être convaincue par l'assimilation et a également expliqué vouloir "supprimer l'acquisition automatique de la nationalité française, quel que soit le moyen."

"Supprimer l'acquisition automatique de la nationalité française"

"Je suis fondamentalement convaincue par l'assimilation. Et je pense que l'immigration massive empêche l'assimilation parce que l'on s'assimile personnellement, mais on ne peut pas assimiler des populations entières. C'est impossible", a-t-elle assuré avant d'exposer ses propositions. "D'abord il faut rendre un contenu à la nationalité française, c'est le concept de la priorité nationale : vous êtes Français donc vous avez un avantage à être Français en France", a posé Marine Le Pen.

"Ensuite, il faut restaurer l'école et restituer à travers elle la fierté d'être Français", a-t-elle poursuivi. "On a également l'insertion par le monde du travail. Aujourd'hui le taux de chômage massif que subit notre pays empêche un certain nombre de personnes qui ont été naturalisées de pouvoir trouver du travail. Mais pour avoir envie de travailler, il faut aussi arrêter les trafics. Parce que je suis désolée de vous dire que quand des jeunes gagnent 10 fois plus en trafiquant de la drogue, on n'arrivera pas à leur expliquer qu'il faut travailler."

Pour Marine Le Pen, il faut mettre en place en même temps l'ensemble de ces politiques afin "de lutter contre le communautarisme et contre l'islamisme". Mais elle l'a affirmé, elle entend "supprimer l'acquisition automatique de la nationalité française, quel que soit le moyen". "Il faut peut-être supprimer le communautarisme pour permettre l'assimilation", a encore détaillé la candidate.

"La France peut être laïque parce qu'elle est de culture chrétienne"

Marine Le Pen a également affirmé que ses propos à l'encontre du parti d'Éric Zemmour ont été déformés. "J'ai dit que la démarche d'Éric Zemmour est une démarche communautariste en ce sens où il se présente comme étant le défenseur d'une communauté. Donc j'ai dit ne pas croire à cela, car la seule communauté à laquelle je crois est la communauté nationale. Il ne faut pas combattre un communautarisme en disant 'on va défendre le village d'Astérix'. Je ne le souhaite pas parce que je pense que cet état d'esprit un peu assiégé est à l'encontre de l'esprit français", a-t-elle exposé.

Et parmi ses divergences avec le candidat de Reconquête, le fait qu'elle considère que la France est un pays laïque : "Éric Zemmour met en doute le fait que nos compatriotes d'autres religions puissent être totalement des Français et c'est cela que je conteste. C'est la communauté nationale qui est la seule admissible", a enfin affirmé Marine Le Pen, avant d'estimer que "toute notre vision du monde a été modelée par notre culture chrétienne". "La France peut être laïque parce qu'elle est de culture chrétienne."