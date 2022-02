Ukraine : «Macron est arrivé comme le petit télégraphiste de l'Otan», tacle Marine Le Pen

Non, Emmanuel Macron n'a rien obtenu dans le dossier de la crise ukrainienne. C'est le sentiment de Marine Le Pen . Invitée d'Europe Matin mercredi, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle a décrié la visite du chef de l'État en Russie, où l'accueil proposé par Vladimir Poutine a été "d'une froideur qui n'a échappé à personne". "Emmanuel Macron est arrivé non pas comme le président français, mais comme le petit télégraphiste de l'Otan et de l'Union européenne", a taclé la députée du Pas-de-Calais au micro de Sonia Mabrouk. Une formulation utilisée par le socialiste François Mitterrand en 1980 contre son adversaire et président à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing.

Marine Le Pen réfute "le mensonge" de Macron

"J'ai obtenu qu'il n'y ait pas de dégradation et d'escalade", affirmait Emmanuel Macron au sortir de son entrevue avec le président russe. "Il n'y a qu'un seul malheur, c'est que c'est un mensonge qui a été immédiatement contredit par le Kremlin", a expliqué Marine Le Pen, qui fait référence au porte-parole de Vladimir Poutine qui a effectivement déclaré que ces propos n'étaient "pas exacts", mais que l'entretien avait posé les bases d'une poursuite du travail sur le dossier ukrainien.

Si pour la candidate du RN, "la crise (ukrainienne) peut dégénérer", Marine Le Pen a estimé que les relations diplomatiques entre la France et la Russie "sont extrêmement mauvaises depuis de nombreuses années". La députée du Pas-de-Calais a affirmé sur Europe 1 que cette tension diplomatique était notamment due à la présence de la France dans le commandement intégré de l'Otan, dont elle veut sortir le pays. "La France n'apparaît plus comme l'arbitre qu'elle a toujours été (...) et je souhaiterais qu'elle le redevienne précisément face aux tensions qui peuvent émerger", a assuré la candidate du RN, qui a fustigé "une soumission stratégique et militaire".

"Le bilan (du quinquennat) à l'international est catastrophique"

Estimant qu'elle aurait eu "de bonnes relations avec la Russie" comme présidente, Marine Le Pen a ajouté qu'Emmanuel Macron "ne pense pas du tout aux intérêts de la France. En réalité, il pense à l'intérêt de sa propre candidature (...). Son bilan à l'international est catastrophique", a également asséné la députée du Pas-de-Calais, appuyant que le président sortant "a ruiné l'influence de la France" sur la scène internationale.

Si certains pays étrangers saluent la présidence d'Emmanuel Macron, la candidate du RN a précisé que "les États-Unis sont très contents de lui, l'Allemagne est très contente parce qu'Emmanuel Macron obéit à l'Allemagne (...). L'Allemagne souhaiterais bien que la France ne défende pas ses intérêts. C'est exactement ce que fait Emmanuel Macron", a conclu Marine Le Pen.