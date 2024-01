C'est l'une des mesures emblématiques du projet de loi immigration, adopté en décembre dernier : la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Echos, Le ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt est revenu sur cette mesure et annonce que "10.000 personnes par an pourraient bénéficier d'une régularisation".

Plus d'informations à suivre...