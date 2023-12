Mort de Thomas : la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval, de nouveau menacée

La maire de Romans-sur-Isère est une nouvelle fois la cible de menaces. Jeudi, Marie-Hélène Thoraval était l'invitée d'Europe 1, et dès le lendemain, l'élue a reçu de nouvelles menaces à la mairie. Elle avait déjà reçu des messages d'intimidation par téléphone puis de mort sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Cette fois, ce n'est pas sur les réseaux sociaux mais sur la boîte mail de la mairie que le message menaçant est arrivé.

Un texte court mais on ne peut plus clair, explique Marie-Hélène Thoraval au micro d'Europe 1 : "C'est une nouvelle menace me demandant de me taire sur Crépol, c'était intitulée de cette manière. Sinon, la menace était un attentat sur notre mairie", détaille l'édile.

"Je vais continuer à m'exprimer"

Un message menaçant qui fait probablement suite aux nouvelles apparitions cette semaine de la maire de Romans sur les plateaux télé et dans les matinales radio. Pourtant, "cela ne va pas s'arrêter, je vais continuer à m'exprimer", assure-t-elle. "Je ne vois pas qui pourrait préempter sur ma liberté. Je n'ai pas peur et je garde la même détermination à dire une vérité qui dérange."

Marie-Hélène Thoraval a porté plainte dans la foulée et bénéficie depuis dix jours d'une protection policière aussi bien chez elle qu'à la mairie de Romans. Cette semaine, les policiers ont interpellé l'auteur des tous premiers messages d'intimidation reçus par l'édile. Il s'agissait d'un homme de 32 ans vivant à Marseille. Il a été condamné en comparution immédiate à huit mois de prison ferme.