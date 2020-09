Hidalgo candidate en 2022 ? "J’aiderai à ce qu’il y ait une candidature sociale-démocrate et écologiste"

INTERVIEW

"C’est une question qui me sera posée assez régulièrement, à laquelle j’ai déjà beaucoup répondu". Anne Hidalgo a gardé son sourire jeudi matin sur Europe 1 au moment d’évoquer la présidentielle de 2022, et surtout son éventuelle candidature. Alors que la gauche se cherche une candidature commune en vue de cette grande échéance politique, le nom de la maire de Paris revient régulièrement comme possible impétrante.

"J’ai été réélue maire de Paris, c’est quelque chose d’extraordinaire, cette ville me passionne, j’y travaille", a-t-elle d’abord répondu.

"Des réponses plus écolos, plus humaines, plus humanistes"

Mais Anne Hidalgo a tout de suite précisé qu’elle ne resterait pas inactive. "J’aiderais, bien sûr, à ce qu’il y ait dans notre pays une offre politique qui soit sociale-démocrate et écologiste, parce que je pense qu’il y a vraiment besoin de ces réponses-là aujourd’hui", a déclaré la maire de Paris.

"Ce sont des réponses plus écolos, plus humaines, plus humanistes, et en même temps sans nier le rôle de l’économie", a -t-elle complété. "C’est vers ça qu’il faut aller. Donc j’aiderai, je continuerai à la place qui est la mienne aujourd’hui."