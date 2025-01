Haut-commissariat à l’enfance : une instance aux contours très flous et aux dossiers urgents à traiter

Pas de ministère consacré à l'enfance dans le gouvernement de Bayrou, ni de secrétariat dédié. Mais un haut-commissariat qui doit voir le jour ce mois-ci. Emmanuel Macron a annoncé sa création il y a une semaine. Une instance aux contours encore très flous, qui a pourtant plusieurs dossiers urgents sur la table.

Le sujet de l'enfance n'est pas représenté dans le nouveau gouvernement de François Bayrou. Pour remédier à cela, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a annoncé, il y a une semaine, la création d'un haut-commissariat ce mois-ci. Une instance qui a plusieurs dossiers urgents à gérer.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des "recommandations qui restent lettres mortes" et dont "les gouvernements ne s'en saisissent pas"

Comme le manque de places dans les crèches, qui ne gardent aujourd'hui qu'un quart des moins de trois ans et dont certaines sont critiquées pour leurs mauvaises conditions d'accueil, une aide sociale à l'enfance débordée ou encore la surexposition des plus jeunes aux écrans.

Les sujets ne manquent pas et tous ont déjà été évoqués dans de très nombreux rapports. "On a le Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le Conseil national de la protection de l'enfance, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et j'en passe", affirme Arthur Melon, délégué général du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant (COFRADE).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Chaque année, toutes ces organisations produisent des évaluations politiques publiques, formulent des recommandations. Mais ces recommandations, force est de constater, qu'elles restent lettres mortes et que les gouvernements ne s'en saisissent pas. Donc, on voit mal comment ce Haut commissariat pourrait changer la donne", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Ça va être encore un étalement des moyens, un nouvel empilement administratif".

Une instance qui a été intégrée au large portefeuille de Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille.