«Ghettossori» : la nouvelle tendance créée sur TikTok qui s'oppose à l'éducation positive

C’est une tendance qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines : l’éducation "ghettossori". Une contraction du terme "ghetto" et de "Montessori", une approche éducative centrée sur l’émotion de l’enfant. Derrière ces vidéos, des mères qui assument ne pas être des mamans parfaites, et qui revendiquent le fait de dire "non" à leur enfant.

Une vidéo publiée en décembre dernier sur le réseau social TikTok, et la tendance est lancée. "Je pratique la pédagogie 'ghettossori' avec mon fils depuis la naissance, et aujourd’hui promis, il va très bien", peut-on entendre dans cette vidéo. La méthode "ghettossori", une contraction du terme "ghetto" et de "Montessori", une approche éducative centrée sur l’émotion de l’enfant.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La vidéo de cette maman connue sous le pseudonyme de @JessicaFrenchRiviera fait 500.000 vues et le phénomène prend de l’ampleur sur la toile avec ces parents qui refusent de mener une éducation soumise au bon vouloir de leurs enfants. "Quand elle vient me voir en chouinant et que je ne comprends rien à ce qu’elle me dit, je lui dis 'Victoire, stop, arrête de chouiner et articule'", a expliqué @JessicaFrenchRiviera à ses followers.

"Il faut expliquer ce qui est autorisé, ce qui est interdit"

Les vidéos postées sur cette tendance ont un ton humoristique, mais, au fond, elles interrogent sur le bien-fondé de l’éducation "positive" à la française. "Je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'il faut donner de l'amour, mais il y a un autre chantier qui est celui des limites. Il faut expliquer ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Et peut-être que parfois l'éducation positive ne l'a pas toujours suffisamment bien explicité, ou avec des méthodes un peu floues", a déclaré Fanny Lefevre Pontalis, psychologue pour enfants, au micro d'Europe 1. Un cadre et des limites nécessaires selon la psychologue afin de préparer l’enfant à la frustration inhérente à la vie en collectivité.